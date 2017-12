ZIEN: Royal Blood opent 'Music for Life: De Warmste Week' in The Flame van Studio Brussel EVDB

Royal Blood was gisteren de eerste band die optrad in The Flame voor 'De Warmste Week' van Studio Brussel. De hele week zullen er bands, zowel Belgische als internationale, optreden in The Flame voor een zelfgekozen goed doel.

Linde Merckpoel, Eva De Roo en Bram Willems presenteren deze editie van 'De Warmste Week'. Dit jaar worden opnieuw talloze goede doelen gesteund.

