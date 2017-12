ZIEN: Oscar and the Wolf in The Flame Emma Van der Bracht

12u00 0 Goedefroit Music Joepie Van een warme avond gesproken.

Oscar and the Wolf stond gisteren in The Flame voor de Warmste Week van Music For Life van Studio Brussel. Zij traden op voor het Antikankerfonds.

.@oscarandthewolf speelt momenteel onze Flame aan flarden, en zamelt zo 20.000 euro in ten voordele van het Antikankerfonds. https://t.co/KES7BRs9P8 #DeWarmsteWeek #MusicForLife pic.twitter.com/cZLkWg4KQu Studio Brussel(@ stubru) link

Het is natuurlijk wel de Warmste Week, maar dit zou wel eens de Warmste Avond kunnen geweest zijn. Met andere woorden, Max Colombie moet het echt wel warm gehad hebben in die jas. Ach, zijn outfit was in elk geval helemaal on point.

Goedefroit Music

Goedefroit Music Oscar And The Wolf Music For Life warmste week Studio - Brussel Linde Merckpoel, Eva De Roo en Bram Willems provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke ©GOEDEFROIT MUSIC ©Carline Vandercruyssen Koekstraat 17, B-9700 Oudenaarde Mob: +32(0)477-37.93.62. E-mail (2): carline.vandercruyssen@gmail.com E-mail: carline@goedefroitmusic.com

Goedefroit Music Oscar And The Wolf Music For Life warmste week Studio - Brussel Linde Merckpoel, Eva De Roo en Bram Willems provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke ©GOEDEFROIT MUSIC ©Carline Vandercruyssen Koekstraat 17, B-9700 Oudenaarde Mob: +32(0)477-37.93.62. E-mail (2): carline.vandercruyssen@gmail.com E-mail: carline@goedefroitmusic.com

Goedefroit Music Oscar And The Wolf Music For Life warmste week Studio - Brussel Linde Merckpoel, Eva De Roo en Bram Willems provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke ©GOEDEFROIT MUSIC ©Carline Vandercruyssen Koekstraat 17, B-9700 Oudenaarde Mob: +32(0)477-37.93.62. E-mail (2): carline.vandercruyssen@gmail.com E-mail: carline@goedefroitmusic.com

Goedefroit Music Oscar And The Wolf Music For Life warmste week Studio - Brussel Linde Merckpoel, Eva De Roo en Bram Willems provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke ©GOEDEFROIT MUSIC ©Carline Vandercruyssen Koekstraat 17, B-9700 Oudenaarde Mob: +32(0)477-37.93.62. E-mail (2): carline.vandercruyssen@gmail.com E-mail: carline@goedefroitmusic.com