ZIEN: Lana Del Rey tovert Sportpaleis om tot Lanaland Emma Van der Bracht

18 april 2018

12u00 0 Joepie A queen.

"In juli van dit jaar kregen we al goed nieuws voorgeschoteld met de release van het album ‘Lust For Life’. Nu volgt nog meer goed nieuws, want Lana Del Rey komt op dinsdag 17 april naar het Sportpaleis voor een grootse show in haar typische dromerige stijl! Een show die je niet mag missen!", zo werd het concert dat Lana Del Rey gisterenavond in het Sportpaleis gaf aangekondigd. En een grootse show was het dan ook.

Met haar popthema’s en filmachtige muziek in combinatie met een sfeer gecreëerd door lichten en decor, kregen we van Lana een onvergetelijke show.

Tijdens 'Video Games' haalde Lana zelfs een heuse schommel het podium op.