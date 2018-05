ZIEN: Katy Perry geeft ongeziene show in Sportpaleis EVDB

25 mei 2018

12u00 0 Joepie Paars haar, ontelbare pakjes, dansmoves...

Katy Perry heeft zichzelf overtroffen met haar 'Witness Tour'. De popster gaf gisterenavond het beste van zichzelf in het Sportpaleis en wauw... Van een show gesproken. Het optreden begon dan wel dertig minuten te laat, dat waren wij na minder dan een minuut al vergeten. Katy toverde het Sportpaleis om tot een heus neoncircus, we wisten niet waar eerst kijken. Confetti, lichten, dansers, flamingo's, 'Left Shark', Katy die zelf door de zaal zweeft, acrobaten, visuals... Het was er allemaal.

Ze begon dan wel met 'Witness', maar vergat ook haar ietwat oudere liedjes niet. De superhits, zoals je ze gerust mag noemen. 'Teenage Dream' kreeg een nieuwe sound en Hot’n’Cold' werd aan een hoger tempo gebracht, inclusief gigantische, door mensen bediende flamingo's en een gitaar voor Katy. Voor ze aan 'Hot'nCold' begon, vroeg ze aan het publiek hoe je dat nu eigenlijk zegt in het 'Belgian' oftewel 'Dutch'. Buitenlandse artiesten die onze taal proberen te spreken? Altijd hilarisch.

'Last Friday Night (TGIF)' en 'California Gurls' mochten natuurlijk niet ontbreken. De ondertussen legendarische ‘Left Shark’, die zijn intrede deed tijdens haar Super Bowl Halftime Show, was ook van de partij en bewees dat hij echt wel wat moves heeft.

"Antwerp, are you Wide Awake?", weerklonk het door het Sportpaleis toen Katy de zaal binnenvloog op een planeet. En dat is dan weer een zin waarvan we nooit verwacht hadden hem te schrijven. Natuurlijk zong ze vanop haar planeet 'Wide Awake', nòg een hit. Die werd dan weer gevolgd door...meer hits: 'Part of Me' en 'Swish Swish'.

De avond werd afgesloten met 'Firework', letterlijk vuurwerk en confetti.