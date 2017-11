ZIEN: Isak en Even van 'SKAM' op het Instagram-account van Calvin Klein Emma Van der Bracht

Isak en Even, of in het echte leven Tarjei Sandvik en Henrik Holm, zijn ongetwijfeld onze OTP. In de Noorse serie 'SKAM' krijgen we in het derde seizoen te zien hoe de twee voor elkaar vallen en neem het van ons aan, beter en schattiger wordt het niet.



De twee zijn dan ook - hoogstwaarschijnlijk - de meest populaire personages/ acteurs uit de reeks. Dat weet zelfs modegigant Calvin Klein, kijk maar:

The kids are alright: Norwegian actors @henkeholm and Tarjei Sandvik Moe, stars of the runaway hit teen drama #Skam, wear CALVIN KLEIN #205W39NYC in @interviewmag. Styled by @emelierjohansson, lensed by @the_fridamarklund. 7,527 Likes, 81 Comments - CALVIN KLEIN (@calvinklein) on Instagram: "The kids are alright: Norwegian actors @henkeholm and Tarjei Sandvik Moe, stars of the runaway hit..."