ZIEN: Fall Out Boy rockt Vorst ondersteboven Emma Van der Bracht

13 april 2018

17u29 0 Joepie *We're going down, down*

Vorst Nationaal werd opgewarmd door MAX en Against the Current, met als frontvrouw een van onze persoonlijke girl crushes. Daarna was het dan eindelijk tijd voor Fall Out Boy.

Vuurwerk, echt vuur en ook confetti om het concert in te zetten, wat FOB deed met 'The Phoenix', tja, probeer dan maar eens stil te blijven zitten. Een knaller van een opener en daarmee hadden de jongens ook meteen het hele publiek op hun hand.

De band stond dan wel niet voltallig op het podium, gitarist Joe Trohman werd recent vader en verliet de tour tijdelijk, een tekort aan enthousiasme was er niet. Zeker niet bij zanger Patrick Stump.

Met 'Sugar We’re Going Down' kregen we een eerste throwback naar oudere FOB-muziek en ook de rest van de avond was een mooi evenwicht tussen hun oude -ietwat hardere - sound en de nieuwe - minder gitaren - sound die heel duidelijk te horen is op hun nieuwste album MANIA.

De band sluit af met 'Saturday' en nu is het dus opnieuw aftellen tot ze terugkomen. Wat ons betreft mogen ze volgende week gerust al eens terugkeren.