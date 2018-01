ZIEN Deze repetitiebeelden van de eerste 'Pitch Perfect'-film zullen je verbazen Emma Van der Bracht

Mogen we dan nu meedoen in de volgende film alsjeblieft?

We mogen momenteel dan wel helemaal in de ban zijn van de derde film uit de 'Pitch Perfect'-reeks, Skylar Astin besloot dat het toch tijd was voor een throwback. Naar de repetities voor de allereerste 'Pitch Perfect'-film dan nog. Hij deelde repetitiebeelden van de Barden Treblemakers op Instagram en wow.

FBF to this never before seen rehearsal footage of PP1! Featuring an invisible @bensplatt (who was probably at a fitting or something) 🎤 Een foto die is geplaatst door null (@skylarastin) op 29 dec 2017 om 19:09 CET

Daarop besloot Rebel Wilson om ook wat beelden van de repetities van de meisjes, de Bellas, te delen.

Wow. Gewoon wow. Als je ons nu even wilt excuseren, gaan we even in een hoekje zitten huilen omdat wij absoluut geen talent hebben.