ZIEN: Beelden van een piepjonge Ed Sheeran die toen al muziek maakte Emma Van der Bracht

14u00 0 Photo News Joepie S m e l t.

Sheerios, we hebben iets dat jullie moeten zien. Ed Sheeran is een hartensmelter, dat is geen nieuws. Wat nog cooler is? Hij maakte ook als kind al muziek. We hebben het niet over de 'Everything has changed' videoclip, nee, we hebben het over iets nog veel beter: échte beelden van fetus Ed Sheeran die muziek speelt.



Ben je er klaar voor? Wel, waarschijnlijk niet. Wil je ze toch zien? Ja, natuurlijk!

Kan het nog cuter? Blijkbaar wel, want de reden waarom Ed Sheeran deze beelden deelt is misschien wel nog meer om voor te smelten. Hij neemt namelijk deel aan een project dat weeskinderen steunt.



Dit is wat hij er zelf over deelt onder de video: 'I'm joining Hope and Homes for Children to help #EndTheSilence for 8 million children suffering silently in orphanages around the world, deprived of love, family and music. My music memory is Van Morrison and the Chieftains 'Carrickfergus'. Visit https://www.endthesilence.com to find out how you can donate and share yours! Every pound received will also be matched by the UK government until 27th December 2017.'