ZIEN: 20 jaar Ketnet Throwback Thursday in het Sportpladijs Emma Van der Bracht

11u58 0 Goedefroit Music Throwback Thursday Joepie Nostalgie? Check!

Of het een feestje was? Tja, dat hoef je eigenlijk zelfs niet meer te vragen. Wat begon als Throwback Thursday liep uit tot een vier dagen durend feestje. Met onder andere W817, Spring en Samson en Gert op het podium werd er enorm veel afgeroepen, -gedanst en -gezongen. Zin in een kleine throwback naar de Throwback? We got you.

W817

Eurosong for Kids

Kids zijn ze niet meer, Jonas van X!nk, Thor, Tonya en Laura Omloop!

Joepie Spring

Daarna was het tijd voor Spring. De band zette de zaal helemaal op zijn kop en stond er zelf van versteld hoe goed iedereen elk liedje nog kon meebrullen. Er zijn nu eenmaal dingen die je op automatische piloot kan. Liedjes uit je jeugd/kindertijd jaren later zonder problemen meezingen is daar een van. Toch? Allemaal: 'Duizend sterren bij volle maan...'

Samson en Gert

Na een korte pauze was het dan tijd voor misschien wel het hoogtepunt van de avond. Samson en Gert voor een zaal vol twintigers - en eh, dertigers.

Iemand uit het publiek had een petje aan met daarop een hulde aan de jammer genoeg overleden mevrouw Praline. Toen Gert dat zag moest hij die natuurlijk ook eens opzetten. Een oorverdovend applaus vulde de zaal. We love you, Mevrouw Praline!

Kunnen we vanaf nu het bestaan van Ketnet niet gewoon elk jaar vieren? Toe?

