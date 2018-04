Zayn Malik gedumpt door management Emma Van der Bracht

19 april 2018

19 april 2018

Talentenbedrijf First Access Entertainment heeft de samenwerking met Zayn Malik stopgezet. Het bedrijf deed Zayn's management sinds hij wegging bij One Direction - laat ons niet opnieuw huilen - in 2015.

Het feit dat Zayn niet wou touren nadat hij zijn album uitbracht was niet enkel voor de fans moeilijk, maar ook voor zijn manager. Hij zou ook heel wat promotionele kansen gemist hebben. Zijn gedrag na zijn relatiebreuk met Gigi Hadid zou de druppel geweest zijn. Hij zou een grote mond en een kort lontje hebben, en na veel nadenken en vergaderen heeft het management besloten niet verder samen te werken met Zayn.

De timing is wat vreemd, want Zayn dropte zonet 'Let Me' een single die op zijn tweede album zal verschijnen en zou een tour aan het plannen zijn...