Yanny of Laurel: het geluid dat iedereen gek maakt

17 mei 2018

Na de jurk en de schoenen is het tijd om onze ogen wat rust te geven. Het is nu dan ook een geluid dat het internet, vriendengroepen, koppels, volkeren en families verdeeld. Er gaat namelijk een geluidsfragment rond waarbij sommige mensen 'Laurel' horen en anderen 'Yanny'.

Het meest irritante eraan is dat je de ene keer 'Yanny' kunt horen en een uur later 'Laurel', bij hetzelfde fragment?! Klaar om je hoofd te breken over hoe dit kan? Here you go.

Hi. What do you hear eh? Yanny or Laurel? I sometimes dengar Laurel and sometimes Yanny. Weirddddddddd pic.twitter.com/mq46YIH6no am_poz(@ ambivert91) link

Het fragment is een soort van optische illusie, maar dan auditief. Welke naam je hoort hangt af van enkele factoren. Zo zullen oudere mensen over het algemeen meer 'Laurel' horen, omdat je op jonge leeftijd meer gevoelig bent voor hoge tonen. 'Laurel' wordt in dit fragment op een lagere frequentie afgespeeld dan 'Yanny'. Ook kan het afhangen van je toestel. Zo horen sommige mensen 'Yanny' wanneer ze het op hun GSM afspelen en 'Laurel' wanneer ze het op hun computer afspelen of omgekeerd. Dat hangt af van de geluidskaart van je toestel.

Kort gezegd gaat het dus om hoge en lage frequenties, maar geef toe, het is best frustrerend, toch?

