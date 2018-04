WOW: Cole Sprouse post prachtige reisfoto's van Lili Reinhart op Instagram Emma Van der Bracht

19 april 2018

17u54 0 Joepie Godin.

Er is geen ontkennen meer aan: Lili Reinhart en Cole Sprouse daten niet enkel in Netflix-serie 'Riverdale', maar ook in het echte leven. De twee gingen samen op reis naar Mexico en de foto's die daar het resultaat van zijn, zijn ongelofelijk.

In case you didn’t see our story, Lili and Cole are on vacation together ❤️ #lilireinhart #colesprouse #sprousehart Een foto die is geplaatst door null (@liliandcole) op 15 apr 2018 om 11:40 CEST

Een foto die is geplaatst door Cole Sprouse (@colesprouse) op 17 apr 2018 om 18:50 CEST

Een foto die is geplaatst door Cole Sprouse (@colesprouse) op 17 apr 2018 om 19:11 CEST