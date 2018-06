WIN: Duotickets voor 'Girls at the Movies' EVDB

20 juni 2018

'Midnight Sun' met je bestie? Check!

Wil jij op 27 juni graag met je bestie naar 'Girls at the Movies'? Dat kan! Wij geven 25 duotickets weg voor de voorstelling van 'Midnight Sun', een film met Bella Thorne in de hoofdrol.

Waarover de film gaat? Dit staat de lezen op de website van Kinepolis: "De 17-jarige Katie Price (Bella Thorne) is overdag aan huis gebonden door een zeldzame ziekte die zelfs de kleinste hoeveelheid zonlicht dodelijk maakt. Ze brengt haar dagen meestal alleen door op haar slaapkamer. ‘s Avonds opent haar wereld zich echter wanneer ze op het plaatselijke treinstation gitaar speelt voor de reizigers. Op een avond loopt ze daar de knappe Charlie (Patrick Schwarzenegger) tegen het lijf, een jongen uit de buurt die ze al jaren stiekem bewondert. Katie is dolgelukkig met Charlies komst in haar leven. Ze verbergt haar ziekte zo goed als ze kan om met hem een bijna perfecte romantische zomer te beleven."

Heb jij er al zin in? Wij alvast wel! Neem deel aan onderstaande wedstrijd en wie weet geniet jij binnenkort gratis van 'Midnight Sun' tijdens 'Girls at the Movies' in een Kinepolis naar jouw keuze!