WIN: 1 VIP-pakket of duotickets voor Michael Malarkey Emma Van der Bracht

07 maart 2018

12u00 0 Joepie Hallo, Enzo uit 'The Vampire Diaries'!

Michael Malarkey, beter bekend als Enzo uit 'The Vampire Diaries', kan meer dan enkel acteren. Hij speelt ook muziek! Knap zijn, acteertalent hebben én muzikant zijn...het lijkt bijna te mooi voor woorden.

En o ja, geloof het of niet, het wordt nòg beter. Michael geeft vaak kleine optredens en binnenkort komt hij naar België. Als dat al perfect klinkt, doen we er graag nog een schepje bovenop: we geven maar liefst twee duotickets én een VIP-pakket (inkom, Meet & Greet, Q&A en Michael Malarkey-passport) weg voor zijn show in Kavka, Antwerpen. Op 27 mei komt hij daar zijn gloednieuwe album 'Mongrels' voorstellen.

🐺Mongrels Spring European Tour Dates are now all ON SALE! VIP & regular tickets available. See you on the road... www.michaelmalarkeyofficial.com Een foto die is geplaatst door null (@mkmalarkey) op 17 jan 2018 om 14:50 CET

Neem onder het liedje deel aan de wedstrijd en wie weet sta jij binnenkort op de foto met Enzo uit 'The Vampire Diaries'!