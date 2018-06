Wil jij een blog beginnen? Wij helpen je op weg! EVDB

29 juni 2018

Wil jij een blog beginnen, maar weet je niet goed hoe? Onze tips helpen je meteen op weg! Voor je het weet heb je een super leuke en vaak gelezen blog online staan.

1. Schrijf over dingen die jou zelf interesseren

Als je enkel een blog start 'om te bloggen', dan ben je fout bezig. Heb je een passie voor mode of beauty, wil je gewoon je dagdagelijkse leven delen met je lezers via het internet? Dan blog je daarover. Je lezers vinden het sowieso interessanter om te lezen als jij schrijft over dingen die jou ook interesseren.

2. Focus niet enkel op bezoekerscijfers

Wanneer je er werk in steekt om een blog online te zetten, is het voor jou natuurlijk wel belangrijk dat iemand je berichten ook daadwerkelijk leest. Laat je echter niet ontmoedigen als er niet meteen honderden bezoekers per dag naar je blog komen. Blijf doen waar je mee bezig bent, dan volgen die bezoekers wel vanzelf.

3. Bezoek andere blogs en maak vrienden

Door bloggervrienden te maken, leer je heel wat bij én krijg je meer belangstelling.

4. Doe het niet voor de gratis spullen

Grote blogs of bloggers die al lang bezig zijn, krijgen regelmatig spullen opgestuurd om uit te proberen en er een blogpost over te schrijven. Dat idee is natuurlijk superleuk! Doe je het echter enkel daarvoor, dan is de kans groot dat je teleurgesteld wordt. Het kan gemakkelijk maanden of zelfs jaren duren om op dat niveau te geraken.

5. Update je blog regelmatig

Probeer aan een regelmatig tempo te posten. Zo weten je lezers wanneer ze iets nieuws mogen verwachten. Hoe vaker je post, hoe sneller je zult groeien.