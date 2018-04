Was jij pas ongesteld vanaf 12-jarige leeftijd of later? Dan moet je dit lezen! Emma Van der Bracht

20 april 2018

Er is een verrassend gezondheidsvoordeel aan voor het eerst ongesteld worden na je 12e.

Laatbloeiers onder elkaar, wij weten hoe het voelt als al jouw vriendinnen al ongesteld zijn en jij nog steeds geen idee hebt hoe het voelt. Je kunt niet wachten tot ook jij voor het eerst je maandstonden krijgt, tot je ze echt hebt. Dan wil je al snel terug naar die goeie, gemakkelijke tijd. Behalve het uitstel van de krampen, pijn en bloed is er nog een voordeel aan later ongesteld worden, vooral op je 12e of later.

Uit een Amerikaans onderzoek - uitgevoerd door de Universiteit van Californië, San Diego School voor Geneeskunde - blijkt dat meisjes die later ongesteld worden meer kans hebben op een langer leven. Meer specifiek: meisjes die ongesteld worden op 12-jarige leeftijd of ouder en vrouwen waarbij de menopauze begint op 50-jarige leeftijd of later hebben meer kans om tot 90 jaar oud te worden.

Verder bleek ook dat laatbloeiers minder gevoelig zijn voor bepaalde gezondheidsproblemen zoals coronaire hartziekten en diabetes. Er is ook minder kans dat je gaat roken.

Onderzoekers proberen momenteel te ontdekken hoe het kan dat de leeftijden waarop je jouw eerste en laatste regels krijgt effect hebben op je gezondheid. Natuurlijk zijn jouw maandstonden niet de enige factor die bijdraagt aan jouw levensduur!