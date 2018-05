Warhola brengt nieuwe single 'Girl' uit en speelt op Lokerse Feesten EVDB

18 mei 2018

17u03 0 Joepie Y E S !

Aan iedereen die een radslag kan maken: het is het moment om er een te maken uit blijdschap! Warhola, aka Oliver Symons, bracht vandaag niet enkel een nieuw nummer genaamd 'Girl' uit, maar kondigde ook aan te zullen spelen op de Lokerse Feesten deze zomer.

Oliver Symons, die we ook kennen van Bazart, zal op 4 augustus met Warhola optreden op de Lokerse feesten. Daar krijgen we dan waarschijnlijk - please - onder andere zijn nieuwste liedje 'Girl' te horen. Dat het een drukke dag is voor Warhola is een understatement, vanavond staat hij namelijk ook al op het podium van de Ancienne Belgique.

'Girl' beluister je hier.