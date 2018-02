Waarom zijn bad boys zo aantrekkelijk?! Emma Van der Bracht

05 februari 2018

1. Andere meisjes/jongens willen hem ook

Op een of andere manier is dat sexy. Waarom zijn wij zo?! Het feit dat hij gewild is, maar voor jou kiest, geeft jou het gevoel dat je speciaal bent. De vraag is natuurlijk, voor hoe lang...

2. Het is nieuw en spannend

Bad boys zijn iets helemaal nieuw. Daardoor lijkt een relatie met hen ook een avontuur en heel aantrekkelijk!

3. Mensen zijn verwonderd om jullie samen te zien



Een meisje als jij met een jongen als hij? Zo denk jij er ten minste over. Eigenlijk is het jammer dat je jezelf als minderwaardig beschouwt naast hem, maar helaas, dat is het bad boy syndroom...

4. Hij weet precies wat te zeggen

Zo lijkt het tenminste. Eigenlijk wil hij jou er de hele tijd op wijzen dat er ook andere meisjes zijn en dat jij je speciaal moet voelen omdat hij jou koos. Eh, jij koos toch ook voor hem? Excuse me...

5. Hij is er voor jou (?)

Opnieuw: zo lijkt het. Eigenlijk is hij er enkel wanneer het hem uitkomt. Elke date is een verrassing, je weet nooit wat je gaat doen en wanneer je het gaat doen. Downside: je weet ook niet wanneer je op hem kunt rekenen... alleen ontdek je dat pas na een paar weken of maanden. Ugh.

5. Hij wil achternagezeten worden

En dat lijkt jou heel spannend. Soms moet je zelfs letterlijk achter hem aanlopen. Jij ziet het als een uitdaging en jij bent niet iemand die uitdagingen uit de weg gaat. Waarom?!