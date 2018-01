Waarom nieuwe vrienden maken hetzelfde aanvoelt als iemand nieuw daten EVDB

22 januari 2018

11u16 1 Joepie 1. Je moet al je moed bijeenrapen om hen te vragen of ze eens willen afspreken

Je kent het wel: je leert iemand nieuw kennen en je weet dat jullie echt goede vrienden kunnen worden. Wat je niet weet is hoe je dat nu precies moet aanpakken. Klinkt dat niet een beetje als daten? Jep, er zijn heel wat manieren waarop vrienden maken lijkt op daten. Wij sommen onze favorieten hieronder op.

1. Je moet al je moed bijeenrapen om hen te vragen of ze eens willen afspreken

Jullie kennen elkaar nog niet zo goed, maar je wilt graag eens samen iets doen. Hoe pak je het aan? Je wilt natuurlijk niet te opdringerig overkomen.

2. Als jullie dan afspreken, weet je niet wat aan te trekken

Net zoals op een date vind je het moeilijk om te beslissen welke outfit je wilt dragen. Je wilt natuurlijk casual overkomen, maar er ook supercool uitzien en indruk maken. Waarom is alles zo moeiljik?!

3. Na jullie eerste afspraak check je de hele tijd je telefoon

Heeft jouw toekomstige beste vriendin al getweet? Gestuurd? Vond ze het even leuk als jij? De spanning is te snijden!

4. Je moet je best doen om niet altijd binnen de minuut te antwoorden

Als jouw nieuwe vriend dan stuurt of tweet, wil je niet te aanhankelijk overkomen. Erg moeilijk. Maar weet je, als jouw nieuwe vriend even enthousiast is als jij, waarom zou je dat dan inhouden?

5. Het spannende moment waarop jij je nieuwe vriend voorstelt aan jouw vriendengroep

En je hoopt natuurlijk dat ze allemaal overeenkomen. Anders zit je weer met een nieuwe rampsituatie.

6. Nog spannender: het moment waarop jij de vriendengroep van jouw nieuwe vriend leert kennen

En dan moet jij natuurlijk keihard hopen dat zij jou ook cool vinden. Stress!

7. Maar uiteindelijk, als alles goed gaat, wordt alles chill

Jullie voelen zich op jullie gemak bij elkaar, kennen elkaars vrienden en familie en er is helemaal geen stress meer nodig. Jullie kunnen overal over praten en bevestigen ook: jullie zijn nu officieel BFF’s! Proficiat!