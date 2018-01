Waarom masturberen goed is voor meisjes Emma Van der Bracht

13u01 3 Thinkstock Joepie Echt waar.

Vraag jij je soms af of masturberen oké is? Ja, dat is het! Meer zelfs, het is eigenlijk gezond voor je. Dit is waarom:

1. Het verlaagt je stressgehalte

Masturberen zorgt ervoor dat dopamine en endorphines losgelaten worden in je hersenen. Die chemicaliën zorgen ervoor dat je gelukkiger en kalmer wordt.

2. Je gaat je beter voelen over je lichaam

Ken je lichaam, houd van je lichaam. Zo simpel is het!

3. Het helpt tegen hoofdpijn en krampen

Als je masturbeert, stroomt je bloed sneller. Die verbeterde bloedsomloop kan ervoor zorgen dat je hoofdpijn en krampen afnemen!

4. Je vergeet alles rondom jou

Je problemen, stress, zorgen...eventjes vergeet je alles, omdat je enkel op jezelf gefocust bent.

5. Je krijgt er een gezonde glow van

Zoals we al zeiden, krijg je door het vrijkomen van endorphines dus minder stress. Minder stress zorgt voor een gezonde glow! Byebye highlighter, hallo me-time!

6. Je wordt er slaperig van

Geen stress, geen zorgen...en je valt echt volledig ontspannen in slaap. Ahh, nachtrust.

7. Masturberen kan baarmoederhalsinfectie en blaasontstekingen voorkomen

Huh? Ja, echt. Als je masturbeert, strekt je baarmoederhals zich uit en gaat je vaginaal vocht vloeien. Daardoor komen bacteriën naar buiten die slecht nieuws zouden kunnen zijn als ze in je baarmoederhals blijven hangen. Eigenlijk spoel je dus alle slechte dingen weg! Hoera!