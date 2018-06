Waarom het beter is om 'maar' enkele goede vrienden te hebben in het middelbaar EVDB

27 juni 2018

Wij wisten het natuurlijk al lang, maar nu is het eindelijk officieel bewezen! Het is gezond om een BFF te hebben in het middelbaar. Het is natuurlijk altijd goed, maar het is extra belangrijk tijdens je moeilijkste tienerjaren!

De studie werd gepubliceerd in ‘Chilld Development’ en zegt dat het goed is voor je gezondheid en ervoor kan zorgen dat je een meer gebalanceerd leven als volwassene zult leiden. De studie bewees dat als je enkele goeie vrienden hebt, waar je echt close mee kunt zijn, dat dat beter is dan een hele bende vrienden te hebben waar je helemaal niet zo close mee bent.

Uit de studie bleek dat je in het eerste geval namelijk ‘meer zelfwaarde en lagere levels van sociale angst en depressie’ kunt vertonen op 25-jarige leeftijd, dan die van de meer ‘populaire’ tieners.

Nu je dat gelezen hebt, is het dus tijd om je close vrienden eens goed vast te pakken - of ten minste een berichtje te sturen.