Waarom alle sterren witte rozen droegen tijdens de Grammy's Emma Van der Bracht

29 januari 2018

Heel wat sterren droegen gisteren tijdens de Grammy Awards een witte roos. De reden daarvoor is heel belangrijk. Ze uitten zo hun steun voor de 'Time's Up'-beweging. Die wil meer aandacht voor slachtoffer van seksuele intimidatie of seksueel misbruik op de werkvloer. Het ene verhaal na het andere duikt tegenwoordig op in Hollywood, en de celebrities vinden dat het genoeg geweest is.

Onder andere deze sterren betuigden hun steun aan de beweging gisteren op de rode loper.