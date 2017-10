Vriendschapsproblemen: zo los je ze op! Emma Van der Bracht

Problemen met je beste vriendin? Wij lossen ze voor je op!

Heb je slaande ruzie met je BFF? Of irriteer jij je in stilte aan haar gedrag? Wil je jouw best friend niet kwijt, maar weet je niet meer wat te doen?Wat het probleem ook is, er bestaat een oplossing voor.



Volg deze stappen om jouw vriendschap te redden:



1. Praat erover

Praten werkt altijd. Misschien erger jij je aan bepaalde dingen, maar heeft jouw vriend(in) dat helemaal niet door. Het probleem kan pas opgelost worden, als het besproken wordt. Belangrijk: denk eerst goed na over wat je wil zeggen, zo voorkom je dat je later spijt krijgt van jouw woorden.



2. Blijf rustig

Roepen en ruzie maken zijn nergens goed voor. Ga voor een rustig gesprek. Spreek ook af dat jullie allebei kalm zullen blijven, ook als je niet akkoord gaat met wat de andere zegt.



3. Kies de juiste timing

Begin niet aan een gesprek tijdens de les of als nog vijf minuutjes samen op de bus zit. Kies een moment uit waarop jullie allebei tijd hebben en nergens anders mee bezig zijn. Leg jullie smartphones even aan de kant en focus je enkel op het gesprek.



4. Bekijk het van haar kant

De situatie lijkt voor jou misschien heel zwart-wit: jij hebt gelijk en zij is in fout. Misschien is het wel zo, maar misschien ook niet. Hou er rekening mee dat zij misschien een reden heeft voor haar gedrag. Sta ervoor open om ook naar haar kant van het verhaal te luisteren.



5. Maak afspraken

Spreek samen af hoe jullie de situatie gaan aanpakken. Onthoud dat jullie vriendschap belangrijker is dan jullie problemen, herinner elkaar daar ook aan. Daarna kunnen jullie elk om beurt zeggen wat jullie gaan doen om aan het probleem te werken.