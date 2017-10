Vlaanderen krijgt zijn eigen SKAM en jij kunt erin meespelen Emma Van der Bracht

16u00 0 instagram Joepie Acteertalent? Dit wil je lezen.

Openbare omroep Open VRT gaat een eigen, Vlaamse versie van de Noorse serie 'SKAM' maken. Het beste aan dit nieuws? Dat jij erin kunt meespelen.



Ze zoeken nog naar jonge acteurs en actrices om alle rollen in de serie te spelen. Dit kondigden ze aan via hun Facebook-pagina: 'Is het jouw droom om ACTEUR te worden? Lees dit dan maar even: productiehuis Haptic is bezig met de opstart van een nieuwe reeks voor VRT en ze zijn op zoek naar jonge acteurs (16-25) om deel uit te maken van de cast. De reeks vertelt over het leven van 9 jongeren en daar horen liefde, pijn, falen en een klein beetje drama natuurlijk bij.'



Hoe cool is dat nieuws?! Heb jij acteertalent en enorm veel zin om in een serie te spelen die doet denken aan 'SKAM'? Dan moet je je nù aanmelden!

Even voor de duidelijkheid: de echte William zal niet meespelen, we weten het, sad news. Natuurlijk kan het wel zijn dat er een andere knappe acteur of actrice jouw tegenspeler/tegenspeelster wordt!