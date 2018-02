Vindt jouw crush jou ook leuk? Emma Van der Bracht

13 februari 2018

12u00 0 Joepie Game on.

1. Je crush maakt je aan het lachen

Vaak genoeg gebeurt dat op een soms aangenaam ‘ongepaste’ manier, flirterige mopjes, opmerkingen over je uiterlijk, ietwat sexy mopjes. Als iemand je leuk vindt, probeert die jou ongetwijfeld te doen lachen.

2. Je crush vertelt over zichzelf

Niet op een te zelfingenomen manier, maar je crush deelt wel persoonlijke verhalen en details. Soms probeert hij/zij ook indruk op je te maken, wat zo irritant zou zijn als je hem/haar niet leuk zou vinden, want nu vind je het enkel maar schattig!

3. Je crush spendeert meer aandacht aan jou dan aan de rest

Als jullie niet alleen zijn, gaat het grootste deel van zijn aandacht toch nog steeds naar jou. Het lijkt alsof jullie twee zich vaak afzonderen van de rest, jullie voeren gesprekken met jullie twee en vergeten dat de rest erbij is...

4. Je crush plaagt je

Let op: er is een groot verschil tussen plagen en gewoon gemeen zijn. Als hij/zij je vaak plaagt, is de kans groot dat hij/zij je eigenlijk leuk vindt. Zeker als hij/zij je ook nog zo vaak mogelijk aanraakt. Een speels duwtje, bijvoorbeeld.

5. Je crush doet moeite

Eigenlijk is het simpel: hij/zij geeft je meer aandacht, toont veel interesse in wat je zegt en wie je bent en op de een of andere manier duikt hij/zij steeds op waar jij bent. Katsjing!