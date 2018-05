Vandaag is het IDAHOT! EVDB

Vandaag is het IDAHOT oftewel International Day Against Homophobia and Transphobia oftewel Internationale Dag Tegen Homo/Holebi- en Transfobie. IDAHOT ontstond in 2004 en heeft als bedoeling om ieders aandacht te vestigen op het geweld en de discriminatie die de LGBTQ+gemeenschap dagelijks moet ondergaan.

LGBTQ+ staat voor Lesbian, Gay, Bisexual, Trans, Queer etcetera. De + of etcetera (enzovoort) is belangrijk omdat de gemeenschap niemand wil uitsluiten. Zo kan je bijvoorbeeld ook gender fluid (vloeibaar geslacht) of intersex zijn en deel uitmaken van de gemeenschap.

De reden waarom de dag nodig is mag dan wel negatief zijn, hij ontstond namelijk uit noodzaak om meer aandacht te vragen voor negatieve gebeurtenissen, toch kent hij zeker een positieve noot. Het is ook een dag om te vieren. Anders zijn is oké, liefde is liefde...dat soort boodschappen wordt vandaag wereldwijd verspreid. De dag wordt op allerlei verschillende manieren, klein of groot, gevierd en gepromoot.

