Uitslapen kan verrassend goed zijn voor je gezondheid Emma Van der Bracht

09 maart 2018

Wie zijn wij om de wetenschap tegen te spreken? *Snooze*

Uitslapers, we hebben goed nieuws voor jullie! Tot voor kort werd gedacht dat als je in het weekend slaap probeerde in te halen, dat slecht was voor je gezondheid. Het zou je risico op hartziekten kunnen verhogen.

Nu schijnt een nieuw onderzoek echter een ander licht op de zaak. Er werd onderzoek gedaan bij 2,156 volwassenen, waarbij twee groepen met elkaar vergeleken werden. De eerste groep bleef opstaan, ook tijdens het weekend. De tweede groep haalde slaap in op zaterag en zondag. Beide groepen werden onderzocht voor en na het onderzoek. Na afloop van het onderzoek bleek dat de tweede groep een lager BMI (Body Mass Index) had dan de eerste groep.

Een (te) hoog BMI verhoogt je kansen op diabetes type 2, hoge bloeddruk, hartziekten en overgewicht. Wellicht is de uitleg voor het verschil in BMI redelijk simpel: als je slaap inhaalt, krijg je over het algemeen dus meer uren slaap per week. Een slaaptekort kan je hormonenlevel en metabolisme in de war brengen.

Anyway, we houden het kort, slaap is goed voor je. Wij zijn alvast nog meer klaar voor het weekend nu, TGIF. Snooze it, babes!