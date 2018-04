Tristan Thompson bedriegt zwangere Khloé Kardashian Emma Van der Bracht

12 april 2018

09u00

Bron: TMZ 0 Joepie Auch.

Terwijl Khloé Kardashian zwanger is van hun eerste kind, is net uitgekomen dat Tristan Thompson haar bedrogen heeft. Niet met een, maar met twee vrouwen tegelijk.

Er zijn beelden opgedoken via TMZ waarop te zien is hoe Tristan, in oktober toen Khloé drie maanden zwanger was, met twee vrouwen zit te foefelen. Hoe Khloé op het nieuws reageert en wat dat betekent voor hun relatie is tot nu toe nog niet bekend.