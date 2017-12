The Script smelt harten in The Qube Emma Van der Bracht

Gisteren stond de Ierse band The Script in The Qube van Qmusic. Daar brachten de hartensmelters een akoestische set en eh, wij zijn er nog steeds niet helemaal goed van. Toen de band opende met 'For The First Time' werd al snel warm in het kleine zaaltje. Een toepasselijk nummer ook, want het was de eerste keer dat ze zo'n kleinschalige akoestische set brachten in België.

Tussen de prachtige liedjes die vaak over liefdesverdriet gaan, maakten de bandleden mopjes over bier, dronken zijn en hun ex-vriendinnen. Zo vertelden ze dat ze alle drie rond hetzelfde moment gedumpt werden door hun vriendinnetjes, omdat die het beu waren om samen te zijn met een arme, onbekende muzikant. Daarna brachten ze 'Breakeven'. Na dat lied vertelden ze hoe grappig het is dat ze nu wel bekend zijn. Of ze er echt al over zijn? Hmm, daar lijkt het niet echt op. "Revenge!", riepen ze verschillende keren. 'The Man Who Can't Be Moved' volgde daarop.

Afsluiten doen ze met 'Hall of Fame'. Tja, in die van ons staan ze zeker al!