Taylor Swift kondigt 'Reputation'-tour aan Emma Van der Bracht

17u53 0 REUTERS FILE PHOTO: Singer Taylor Swift poses at the 2016 iHeartRadio Music Awards in Inglewood, California, April 3, 2016. REUTERS/Danny Moloshok/File Picture

H E L P

Oh my - pardon my language, maar dit moet er echt even tussen f¨cking - God! Taylor Swift heeft haar 'Reputation Stadium Tour' aangekondigd. Het slechte nieuws? Tja, België zit er natuurlijk niet tussen. Het goede nieuws? Ze komt wel naar Dublin, Manchester en Londen. Het is in elk geval al dichter dan Amerika,toch?!

Swifties zijn alvast volop aan het flippen, want Taylor kondigde maar drie Europese data aan en die liggen voor ons nog steeds allemaal aan de overkant van het water. Het wordt dus echt een helse strijd om aan tickets te geraken, want ie-de-reen wil het concert bijwonen.

Zin om je kans te wagen? Dat kan volgende week vrijdag:

#tmAnnounced @TaylorSwift13 confirms three European shows in London, Manchester and Dublin in June. On sale Friday 1 December at 09:00: https://t.co/86YwSFJznh pic.twitter.com/VGmeOKnbZ0 Ticketmaster UK(@ TicketmasterUK) link

Succes!