Taylor Swift gaat eigen album kopen in 'Target' en fans gaan door het lint Redactie

14u24 0 Photo News Joepie Tja... wat had je dan verwacht?

"Het is onze traditie om mijn albums te gaan kopen in 'Target', dus dat is precies wat we nu gaan doen." Dat was de boodschap die Taylor Swift op haar Instagram Stories deelde.

Daarna ging ze zomaar eventjes shoppen in de supermarkt 'Target' in Nashville. Fans kregen natuurlijk de verrassing van hun leven en merkten haar al snel op. De zangeres, en haar band, stopten voor selfies, handtekeningen en luisterden zelfs naar Taylors nieuwe album 'Reputation' met de fans.