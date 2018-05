Tascha en Ian winnen ‘Belgium’s Got Talent’ EVDB

26 mei 2018

19u28 0 Joepie Whoa...

Het is eindelijk zover: de winnaars van het jubileumseizoen van 'Belgium's Got Talent' zijn bekend. Tascha en Ian konden met hun prachtige dans vol moeilijke lifts - we zien het onszelf echt niet doen - zowel de kijkers als de jury overtuigen. Ze gaan naar huis met een prijs van 50.000 euro.

Koen Wauters kwam te laat het podium op, maar daar was een verklaring voor:“Ik was te laat terug op het podium omdat ik met open mond naar de monitor aan het staren was, zo geweldig vond ik dit!”