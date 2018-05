Struggles die je herkent als je een 'soort van relatie' hebt Emma Van der Bracht

13 mei 2018

Het is zo awkward als je iemand date, maar niet goed weet of het ergens naartoe gaat (en zo ja, waarheen dan). Deze 5 struggles herken je zeker als jij momenteel ergens tussen een date en een relatie zit.

1. Je weet niet hoe je hem/haar moet voorstellen

Als jullie samen ergens op stap zijn en je komt vrienden of familie tegen, weet je niet hoe je hem/haar moet voorstellen. "Dit is, eh, mijn, eh... Dit is Eline."

2. Je vrienden vragen de hele tijd hoe het nu eigenlijk zit tussen jullie

Als je dat nu eens wist...

3. Je weet niet of je jullie foto's mag posten op Instagram

Help. Ze zijn zo schattig, jullie foto's, maar mag je ze delen met de wereld? Zo ja, wat zet je dan als bijschrift? H e l p.

4. Je vraagt je af of je het gewoon verzint

Misschien denkt hij/zij dat jullie gewoon vrienden zijn? Of?

5. Iemand bestempelt jou als zijn/haar vriendin waar hij/zij bijstaat

Dus je kijkt maar wat naar je schoenen. En probeert vervolgens uit zijn/haar blik af te leiden wat hij/zij daarover denkt. Hallo? Ben ik? Jouw vriendin? Of?