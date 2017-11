Shawn Mendes is toch nog steeds single! Emma Van der Bracht

Hij heeft het zélf bevestigd.

De afgelopen weken ging er het gerucht dat Shawn Mendes samen zou zijn met Hailey Baldwin. Het ging zelfs zo ver dat er gezegd werd dat het koppel al verloofd was.

Rolde jij ook met je ogen bij het lezen van dat 'nieuws'? Heel goed van je! Want Shawn heeft zonet bevestigd dat hij nog steeds single is. Op de rode loper van de AMA's (American Music Awards) werd Shawn geïnterviewd door E! News. Toen zij hem vroegen of hij een date mee had gebracht die avond was zijn antwoord: "Ik heb geen date bij vanavond, misschien had ik iemand moeten meenemen... Maar momenteel date ik niemand, nee."

Als hij iemand zou daten, wat voor iemand zou dat dan zijn? Blijkbaar zou het iemand zijn met een goed gevoel voor humor. "Humor is het allerbelangrijkste", antwoordde Shawn zelf. Mendes Army, begin jullie mopjes maar al voor te bereiden!