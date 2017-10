Shawn Mendes is een leugenaar Emma Van der Bracht

18u09 0 Photo News Joepie Maar we snappen het wel.

Oké, het klinkt erger dan het is. Dit is waarover hij gelogen heeft: Shawn Mendes...heeft nog nooit een gebroken hart gehad. Ohh, en wij maar medelijden hebben met hem elke keer hij 'Stitches' zingt.



Tijdens een interview met 'Foquinha' gaf de zanger toe dat hij toch wel lichtjes overdrijft als hij liedjes schrijft. Even later kwam zelfs aan het licht dat zijn hart simpelweg nog nooit gebroken is geweest. Hij vertelde erbij dat hij dat eigenlijk wel eens wou meemaken, omdat hij dan nog betere liedjes zou kunnen schrijven.