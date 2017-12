Selena Gomez vierde Taylor Swifts verjaardag op de liefste manier ooit Emma Van der Bracht

10u25 0 Joepie Echte BFF's!

Taytay werd gisteren 28 jaar oud. Phew, die dertig begint wel dichterbij te komen... gelukkig moeten wij daar nog niet aan denken!

Anyway, op Taylors verjaardag bewees Selena Gomez nog maar eens dat die twee echt friendship goals zijn.

Yes, de twee houden nog steeds sleepovers. Met hun drukke schema's, bekende vriendjes/vrienden,.... vinden Sel en Tay toch nog tijd om gewoon gezellig samen te zijn en gek te doen. We hebben het al gezegd, maar we zeggen het graag nog eens: goals!