Selena Gomez en haar besties houden een matching pajamas sleepover Emma Van der Bracht

04 april 2018

12u00 0 Joepie Uh, goals.

Het lijkt erop dat onze uitnodiging verloren is geraakt in de post, want dit was een feestje dat we liever niet gemist hadden. Dat is dan natuurlijk het nadeel van een eenzijdige, ingebeelde vriendschap. Zo krijgen we bijvoorbeeld ook nooit uitnodigingen om backstage te gaan chillen met Harry Styles, terwijl we nu toch al langer dan 5 jaar beste vrienden zijn - volgens ons.

Selena Gomez hield een sleepover met haar beste vriendinnen. Alsof dat nog niet genoeg is om ons jaloers te maken, droegen ze ook allemaal dezelfde pyjama. Die pyjama's kosten minder dan €20 per stuk en wij hebben ze nodig. Al is het maar om te doen alsof we ook deel uitmaakten van de sleepover - hey, iemand moet de foto nemen, toch?

it’s a pajama jam Een foto die is geplaatst door null (@rebeka_w) op 03 apr 2018 om 08:04 CEST

De pyjama's zijn te vinden bij Target.