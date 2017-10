Selena Gomez blaast vriendschap met Demi Lovato nieuw leven in Emma Van der Bracht

18u00 0 REUTERS Joepie Yeeesss Delena!

Selena Gomez en Demi Lovato waren jarenlang beste vriendinnen. Tot ze een tijdje terug plots niet echt meer met elkaar omgingen. Daar leek het toch op. Ze volgden elkaar ook niet meer op Instagram en dat is - voor onze generatie - vaak een duidelijk teken dat de vriendschap over is.



Nadat Demi gisteren haar eigen documentaire uitbracht, vond Selena het duidelijk tijd om de vriendschap weer leven in te blazen.



Dat deed ze in de eerste plaats door Demi opnieuw te volgen op Instagram:

Delenaaaaaaa. My heart This is amaizing. Loveee it #demilovato #selenagomez #delena 45 Likes, 2 Comments - Demi Lovato - my...life (@demi_life_saver) on Instagram: "Delenaaaaaaa. My heart This is amaizing. Loveee it #demilovato #selenagomez #delena"

Het bleef niet bij een simpele follow, Selena was duidelijk enorm onder de indruk van Demi's documentaire en wou dat ook openbaar aan haar vertellen.

Op Selena's love you reageerde Demi natuurlijk met een love you too. Delena is back!