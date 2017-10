Riverdale is terug! Emma Van der Bracht

18u00 131 instagram Joepie Yesss

Riverdale-fans, rejoice! Vandaag komt de eerste aflevering van het tweede seizoen van 'Riverdale' bij ons uit op Netflix. Netflix heeft gelukkig door hoe razend populair de serie is en zal Amerika opvolgen in het uitzendpatroon, wat wil zeggen dat er elke week een nieuwe aflevering online komt!

De serie, die gebaseerd is op de 'Archie' comics, is er een die je niet wilt missen. In dit seizoen komen we hopelijk te weten wat Veronica's vader in Riverdale komt doen en natuurlijk willen we weten wie er achter het incident met Archie's vader zit. Misschien wel nog belangrijker: hoe gaat het met Archie? En eh, wat gaat er gebeuren met Bughead?