Rita Ora maakt het bloedheet in Trix EVDB

23 mei 2018

18u33 Joepie Wat een vrouw.

Rita Ora stond gisteren in de Antwerpse Trix. Haar optreden in een bomvolle zaal vol overenthousiaste fans, zorgde ervoor dat je er niet zonder zweet vanaf kwam. Een traantje lieten we misschien ook wel, bloed kwam er gelukkig niet aan te pas.

Het is ondertussen zes jaar geleden dat Rita haar debuutalbum uitbracht, toch scoort ze sindsdien hit na hit en is ze niet uit de hitlijsten weg te slaan. Waarom we haar zo vaak tegenkomen in verschillende hitlijsten maakte ze gisteren nog maar eens duidelijk: ze kan er namelijk wat van. Zo werkten zij en haar gouden stem al samen met Avicii, Iggy Azalea, Charli XCX, Sigma, Liam Payne en Cardi B. En probeer op zulke hits maar eens stil te staan.

De afgelopen weken waren niet allemaal rozengeur en maneschijn voor de jonge zangeres. Daarover was ze heel open in Trix, maar geen enkele tegenslag kan Rita Ora's feest verpesten. Ze bracht een eerbetoon aan de recent overleden DJ Avicii tijdens 'Lonely Together', het liedje dat de twee samen uitbrachten. Het liedje begon emotioneel en zelfs wat pijnlijk, maar op het einde van het liedje stond niemand nog stil. Een prachtig eerbetoon dus, als je het ons vraagt.

Vlak voor haar hit 'Girls' haalde Rita nog eens uit naar de socialmediastorm die rond het nummer ontstond. De zangeres is zelf biseksueel en zingt in het liedje over hoe ze na wat wijn wel eens een meisje wil 'binnen doen'. Daarop kreeg ze heel wat negatieve commentaar, het liedje zou namelijk laten uitschijnen dat je dronken moet zijn om met iemand van hetzelfde geslacht te willen kussen. Dat was niet wat Rita Ora met het nummer bedoelde, ze deelde dan ook de boodschap "Be whoever the fuck you want to be" met het publiek. Yes, girl!

Rita knalde ook tijdens 'Hot Right Now’ en ‘Doing It’ en bracht ook haar gloednieuwe nummer 'Soul Survivor' een strijdlied waar veel fans zichzelf in kunnen vinden. Dat het publiek uitzinnig was, merkte ook Rita op: "Welcome to the crazy family!", kregen de fans te horen. Thanks, Rita, met plezier!

'For You' werd dan weer een echte show, er werd een glazen kooi het podium opgehaald en Rita toonde ons enkele van haar beste moves. Tijdens het nummer werd ons duidelijk dat een carrière in de acrobatie misschien een optie was geweest, had ze niet zo'n fantastische stem die ze wel met de wereld moét delen.

Een concert of een wilde uitgaansavond? Rita Ora bracht ons op een doordeweekse avond the best of both world in Antwerpen.