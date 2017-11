Pizza Hut serveert binnenkort ook veganistische pizza Emma Van der Bracht

Nadat McDonald's eerst een vegetarische en later ook een veganistische burger lanceerde, betreedt nu ook de pizzaketen Pizza Hut het plantaardige pad. Pizza Hut lanceert een pizza met volledig plantaardige kaas. Dat is gigantisch goed nieuws voor alle veganisten en lactose-intolerante mensen die al al die tijd vriendelijk nee moesten zeggen tegen een uitstapje naar Pizza Hut.

Momenteel is de pizza enkel nog verkrijgbaar in het Verenigd Koninkrijk, maar wij zijn ervan overtuigd dat we binnenkort ook bij een Pizza Hut in onze buurt terecht zullen kunnen voor een - hopelijk overheerlijke - vegan pizza.