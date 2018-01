Paarse teletubbie Tinky Winky is overleden Emma Van der Bracht

23 januari 2018

16u56 4 Joepie Vaarwel, kinderheld!

Onze jeugdharten bloeden, want Simon Shelton Barnes, de Britse acteur die de paarse Teletubbie Tinky Winky speelde, is onverwacht overleden op 55-jarige leeftijd. Hij speelde Tinky Winky van 1997 tot 2001. De doodsoorzaak is nog onbekend.

My wonderful uncle Simon Barnes has been taken from us all so suddenly. The kindest and most talented man you could ever wish to meet. Loved by all who knew him, and will be forever. X Een foto die is geplaatst door null (@emilyatackofficial) op 19 jan 2018 om 13:33 CET

De Teletubbies waren vooral eind de jaren negentig enorm populair, daar kunnen wij van meespreken! We zullen hem nooit vergeten.