OMG: Er komt een 'High School Musical' TV-serie Emma Van der Bracht

17u00 0 Photo News Joepie WILDCATS!

Wildcats, het is tijd om nog eens c o m p l e e t wild te gaan! Na het lange, o zo lange, wachten, krijgen we meer 'High School Musical'!



Nee, er komt geen nieuwe film uit. Dit nieuws is misschien wel beter dan dat: we krijgen een hele serie. Disney lanceert namelijk een eigen streamingdienst en dat betekent ook zelfgemaakte series: 'High School Musical', 'Star Wars', 'Marvel' en 'Monsters Inc.' zijn de eerste namen die bekendgemaakt werden.



Als alles goed gaat, komt de dienst - die nogal op Netflix zal lijken, maar dan enkel Disney - tegen het einde van 2019 online. Nog even wachten dus, maar geef toe, we wachten nu al zo lang, we overleven dit ook wel. Zeker nu we eindelijk iets hebben om naar uit te kijken!



Wat we nu precies mogen verwachten van de reeks is nog niet bekend, maar hallo, het gaat hier om 'High School Musical', wij zijn sowieso nu al fan.