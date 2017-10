OMG: Deze lippenstift moéten we hebben! Emma Van der Bracht

Van mat naar glitter? Yes, please!

De Ciaté London Glitter Flip is waarschijnlijk een van de wildste lippenstiften die we ooit gezien hebben. Daarom is het noodzakelijk dat we er binenkort eentje - of meer - kunnen toevoegen aan onze - best al grote - collectie. De lippenstift start als een gewone, matte lipstick, maar is eigenlijk gewoonweg magisch. Als je je lippen op elkaar drukt, krijg je namelijk glitters!



Hoe het precies werkt, weten we niet, maar het ziet er ongelofelijk uit. Daarenboven is het ook simpelweg een zalige party trick, toch? Hoe het in zijn werk gaat, bekijk je hier: