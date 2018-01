Nieuwste video Justin Timberlake werd in een take opgenomen Emma Van der Bracht

26 januari 2018

16u25 0 Joepie Wow.

Justin Timberlake is terug en het mag geweten zijn. Zijn nieuwste videoclip voor zijn alsook nieuwe nummer 'Say Something' werd opgenomen in amper een take. Dat is best wel indrukwekkend. Net als het feit dat hij zelf gitaar speelt in de clip.

'Say Something' is een heel ander nummer dan zijn twee voorlopers 'Filthy' en 'Supplies'.

Justins nieuwe album komt uit op 2 februari.