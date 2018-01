Nick Jonas neemt deel aan Nick Grimshaws 'Heart Rate Monitor' Emma Van der Bracht

17 januari 2018

12u00 0 Joepie Altijd al willen weten waar Nick Jonas' hart sneller van gaat slaan? Ontdek het hier!

'Heat Rate Monitor' is een spelletje van radiopresentator Nick Grimshaw waarbij celebrities aan een hartritmemonitor gekoppeld worden. Daarna stelt hij hen vragen of toont hij hen video's of foto's van bepaalde dingen of personen. Wij volgen ondertussen wat die foto's, video's en vragen met de snelheid van hun hartslag doen.

In deze editie komt natuurlijk ook het ex-liefje van Nick, Selena Gomez aan bod.