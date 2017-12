Niall Horan wil samenwerken met Justin Bieber Emma Van der Bracht

Justin Bieber zette een video op Instagram waarin hij praat over de bosbranden in Californië. Hij drukt zijn bezorgdheid uit en zegt dat hij iets wil doen voor de slachtoffers. Zeg nu nog eens dat hij geen hart heeft?

Niemand minder dan onze favoriete Ier, Niall Horan, reageerde op de video. "Good man. Laat me weten als je hulp nodig hebt.", aldus Niall.

Tijdens een interview met The Mirror werd Niall aangesproken op zijn boodschap naar Justin. Dit had hij daarover te zeggen: "We wonen allebei in Los Angeles en waar de branden starten is eigenlijk helemaal niet zo ver van mijn huis. Het is echt verschrikkelijk. Drie- tot vierhonderd huizen zijn al vernietigd en mensen hun levens zijn verwoest. Dus toen Justin die video postte, heb ik er zeker ook over nagedacht."

Toen hem gevraagd werd of hij eventueel een benefietsingle zou zien zitten samen met Justin reageerde hij: "Natuurlijk. Als er zoiets op poten zou gezet worden, zou ik zelfs niet moeten nadenken, als hij hulp kan gebruiken, zal ik hem die zeker aanbieden."

Oké, Justin, heb je dat gehoord? Niet enkel zouden we dus een samenwerking tussen Biebs en Horan kunnen krijgen, maar het zou ook nog eens voor het goede doel zijn. Our babies!