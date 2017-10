Niall Horan brengt eindelijk zijn eerste album uit Emma Van der Bracht

11u00 1 Photo News Joepie En het is zò goed!

Niall Horans eerste album 'Flicker' is eindelijk uit! We hoorden de meeste liedjes al dankzij zijn 'Flicker Sessions', maar nu hebben we eindelijk de studioversie van elk nummer. Die kunnen we dus zo vaak beluisteren als we maar willen, waar we maar willen.

Niall Horan on Twitter Flicker is out now ! https://t.co/EgTeCwvafx

Om zijn eerste album als solo-artiest te vieren, brengt Niall vandaag ook zijn allereerste documentaire/kortfilm als solo-artiest uit. Die bekijk je hier:

Apple Music on Twitter IT'S HERE! Watch @NiallOfficial's exclusive documentary #Flicker and listen to the album now. https://t.co/KJJhEnCrZW https://t.co/T8VnBYwPTp