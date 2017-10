Miley Cyrus zingt 'The Climb' live op Instagram en wij missen Hannah Montana Emma Van der Bracht

Het liedje is ondertussen dan wel 8 jaar oud, maar voor ons blijft 'The Climb' een van de grootste klassieke Hannah Montana-liedjes. Enkele noten van het nummer horen is genoeg om zin te krijgen om nog eens naar 'Hannah Montana: The Movie' te kijken. Geef maar toe, je weet wat je vanavond gaat doen.



Miley besloot om het liedje nog eens een comeback te geven en zong het live op Instagram. De volledige versie bekijk je hier:

Instagram post by Miley Cyrus * Sep 29, 2017 at 7:57am UTC 605.1k Likes, 15.2k Comments - Miley Cyrus (@mileycyrus) on Instagram: "New jams & Oldies but goodies! #IWouldDieForYou #TheClimb #WreckingBall (ps WB went #1 4 years ago..."