Met dit product wordt jouw make-uproutine een pak gemakkelijker!

Sommigen onder jullie kennen het product misschien al en denken nu "Wauw, dat heb je nu pas door?". Oké, we get it, we lopen misschien wat achter, maar deze ontdekking heeft ons leven veranderd. Natuurlijk moeten we die dus ook delen met jullie.

Opplakeyeliner. Daarbij dachten wij altijd, tja, klinkt heel leuk, maar is waarschijnlijk gewoon meer werk dan je eyeliner zelf aanbrengen of er gewoon geen dragen. Kan jij je echter net als wij geen make-uproutine inbeelden zonder eyeliner? Dan kan dit product je echt helpen.

Mily bracht een opplakeyeliner op de markt die enorm gemakkelijk is om aan te brengen, neem het van ons aan. Het eeuwige gesukkel om je wings aan beide ogen gelijk te krijgen, het gepruts telkens je opnieuw moet beginnen en je eigenlijk gewoon eindigt met zwarte vlekken naast je ogen... die tijden zijn eindelijk voorbij. Mily brengt eyeliners uit in allemaal verschillende kleuren, soorten en maten. Van een simpele look tot een echte crazy partylook, het kan allemaal.

Elke ochtend een kwartier langer slapen?! Thanks, Mily!